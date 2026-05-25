Il Benevento festeggia con gli sponsor la promozione: le interviste VIDEO Le immagini dell'evento realizzato allo Strega Foyer

Serata speciale vissuta allo Strega Foyer, dove il Benevento Calcio ha festeggiato con gli sponsor la promozione in Serie B. Un evento che ha fortificato l'unione tra il sodalizio giallorosso e i propri partner, i quali non vedono l'ora di rinnovare questa unione anche nella prossima stagione. Tante aziende hanno sposato il progetto del Benevento Calcio e tutte, attraverso le interviste realizzate da Ottochannel, hanno ribadito il proprio entusiasmo nell'essere al fianco del presidente Vigorito.