Serata speciale vissuta allo Strega Foyer, dove il Benevento Calcio ha festeggiato con gli sponsor la promozione in Serie B. Un evento che ha fortificato l'unione tra il sodalizio giallorosso e i propri partner, i quali non vedono l'ora di rinnovare questa unione anche nella prossima stagione. Tante aziende hanno sposato il progetto del Benevento Calcio e tutte, attraverso le interviste realizzate da Ottochannel, hanno ribadito il proprio entusiasmo nell'essere al fianco del presidente Vigorito.
Il Benevento festeggia con gli sponsor la promozione: le interviste VIDEO
Le immagini dell'evento realizzato allo Strega Foyer
Benevento.