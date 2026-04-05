Il Rotary non si ferma neanche a Pasqua: successo per la "Domenica della Salute" Appuntamento dedicato alle allergie dei bambini

La solidarietà e la prevenzione non conoscono giorni di riposo. In una domenica di Pasqua baciata dal sole, il Rotary Club di Benevento ha confermato il proprio impegno verso la comunità locale portando avanti il progetto delle “Domeniche della Salute” presso il poliambulatorio mobile con telemedicina allestito in Corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura.

L'appuntamento odierno è stato dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza per le famiglie: "Le allergie dei bambini". A prestare la propria consulenza gratuita è stata la Enrica Manca, pediatra allergologa, che con estrema generosità ha scelto di dedicare la mattinata festiva al servizio dei cittadini, offrendo consulti specialistici e supporto ai genitori.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei soci del club, che hanno garantito il regolare svolgimento delle attività e l'accoglienza della popolazione.

La giornata ha ricevuto anche la gradita visita istituzionale dei Carabinieri, che con la loro presenza in alta uniforme hanno reso omaggio allo spirito di servizio profuso dai volontari.

"Davanti alle necessità di salute, il Rotary non va in vacanza e non prende giorni di permesso" – è il messaggio forte che arriva dal Club di Benevento, presieduto da Raffaele Pilla. La missione del Rotary, supportata in questa occasione dalla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l'ASL Benevento, l'Azienda Ospedaliera San Pio e Alleanza Assicurazioni, continua a dimostrare quanto la prevenzione territoriale sia un pilastro fondamentale per il benessere della cittadinanza.

Le "Domeniche della Salute" proseguiranno come da calendario per l’intera stagione 2025-2026, confermando Benevento come un centro attivo per la cultura della prevenzione.