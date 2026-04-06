Benevento in B, il plauso di Barone:

"Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Benevento Calcio per la straordinaria promozione in Serie B, al termine di una stagione esaltante e di una grande cavalcata nel campionato di Lega Pro". Così il sannita Luigi Barone, presidente di Eutalia dopo la vittoria del Benevento Calcio a Salerno che gli ha aperto le porte della serie B.
"Un risultato importante, frutto di programmazione, competenza e spirito di squadra, che premia il lavoro della società, guidata dal presidente Oreste Vigorito, del mister Floro Flores, dello staff tecnico e di tutti i calciatori.
Questo traguardo rappresenta motivo di orgoglio non solo per la città di Benevento, ma per l’intero territorio sannita, testimoniando come impegno, sacrificio e visione possano tradursi in risultati concreti.
Un sentito plauso va anche alla straordinaria tifoseria beneventana, che con passione e attaccamento ha sostenuto la squadra lungo tutto il percorso.
Al Benevento Calcio giungano i miei migliori auguri per il prosieguo del cammino sportivo, con l’auspicio che questo importante risultato sia solo l’inizio di nuove e ulteriori soddisfazioni".