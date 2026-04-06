"Benevento in serie B è un risultato di pregio: grazie a tutti" Il plauso del presidente della Provincia Lombardi per la promozione dei giallorossi

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi si è congratulato con il Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito e lo

ha pregato di estendere a tutti i componenti della Società, allo staff tecnico e ai calciaori le congratulazioni sue e del Consiglio Provinciale tutto per la promozione in Serie B che la Squadra ha conquistata in trasferta con largo anticipo rispetto alla conclusione del Campionato e con ampio margine di punti rispetto alla più diretta avversaria.

«Il ritorno del Benevento Calcio nella Serie cadetta dopo tre anni – ha dichiarato Lombardi - è un risultato sportivo di grandissimo rilievo e di assoluto prestigio che premia l’impegno, la professionalità, la capacità tecnica e manageriale, la bravura ed il lavoro dei calciatori

tutti, dell’allenatore Floro Flores e della Società a partire dal suo vertice, Oreste Vigorito. A tutti loro – ha concluso Lombardi - va il sincero ringraziamento degli sportivi di Benevento e del Sannio per questa splendida annata calcistica 2025/2026 ed, in modo particolare per questo Lunedì di Pasquetta».

