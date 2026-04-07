Ferraro (Fdi): "Benevento in Serie B, orgoglio del Sannio" "Premiate visione e determinazione"

"La promozione del Benevento Calcio in Serie B rappresenta un risultato straordinario che riporta il Sannio nel campionato cadetto dopo tre stagioni e restituisce entusiasmo a un intero territorio". Lo dichiara Mario Ferraro, responsabile regionale per le aree interne di Fratelli d’Italia Campania.



"Questo traguardo - prosegue Ferraro - è il frutto di una progettualità solida e lungimirante, guidata dalla visione e dalla determinazione del presidente Oreste Vigorito, che negli anni ha saputo costruire un modello virtuoso, capace di coniugare risultati sportivi e radicamento territoriale.



Il Benevento Calcio è molto più di una squadra: è simbolo e patrimonio identitario del Sannio, un elemento di coesione e un volano di crescita anche sotto il profilo sociale ed economico. Il lavoro portato avanti dalla società rappresenta un esempio di come, attraverso serietà e programmazione, si possano raggiungere obiettivi importanti".



"A società, staff tecnico e calciatori - conclude Ferraro - va il plauso per un risultato meritato. Il ritorno in Serie B è una conquista che appartiene a tutta la comunità e che conferma quanto il nostro territorio sappia esprimere eccellenze anche nello sport".++