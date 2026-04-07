Stato del manto stradale: il Comune di Montesarchio dettaglia il cronoprogramma Dopo le numerose segnalazioni

In merito alle numerose segnalazioni riguardanti lo stato del manto stradale in diverse aree del territorio comunale, l’Amministrazione Comunale di Montesarchio ritiene doveroso fornire chiarimenti puntuali alla cittadinanza per distinguere le competenze e illustrare il cronoprogramma dei ripristini.

I cantieri attualmente aperti non sono gestiti direttamente dal Comune, ma fanno capo a E-Distribuzione S.p.A. (Gruppo Enel). Si tratta di un massiccio piano di potenziamento e ammodernamento della rete elettrica cittadina, reso necessario dall’obsolescenza delle vecchie infrastrutture e dalla crescente domanda di energia. Gli interventi prevedono lo scavo, la posa di nuove tubazioni e il cablaggio con tecnologie di ultima generazione per ridurre guasti e dispersioni.



L’Amministrazione precisa che, per ragioni tecniche, il ripristino delle strade avviene in due tempi: Fase provvisoria: Dopo il rinterro, si procede a una chiusura temporanea per rendere la strada subito percorribile e permettere il naturale assestamento del terreno.

Fase definitiva: Solo dopo alcuni mesi di assestamento si può procedere alla riasfaltatura completa dell’intera carreggiata.

Le avverse condizioni meteorologiche delle ultime settimane hanno purtroppo rallentato la tabella di marcia, impedendo le lavorazioni tecniche che richiedono fondi stradali asciutti per garantire la tenuta del bitume.

A seguito di un costante dialogo tra il Comune e i responsabili di E-Distribuzione, è stato definito il nuovo piano d’azione:

Inizio lavori di ripristino: Domani, 8 aprile. Completamento previsto: Entro il mese di maggio 2026.

Il sindaco Carmelo Sandomenico e l'amministrazione comunale nel merito dichiarano:

"Siamo consapevoli dei disagi che i cittadini stanno affrontando", fanno sapere dal Comune, "e pur non essendo lavori eseguiti dall'Ente, il Sindaco e gli uffici tecnici stanno monitorando quotidianamente l'andamento dei cantieri. La nostra priorità è assicurarci che E-Distribuzione rispetti gli impegni presi, garantendo che al termine di questa fase Montesarchio abbia non solo una rete elettrica più efficiente, ma strade perfettamente ripristinate e sicure".

L'Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione dimostrata e assicura che continuerà a fornire aggiornamenti costanti fino alla chiusura definitiva dei cantieri.

