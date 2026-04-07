Benevento in B, complimenti da ogni parte: ecco anche la Lega di B Il presidente Paolo Bedin saluto il ritorno della squadra giallorossa nella serie cadetta

Nel momento della promozione del Benevento in B sono arrivate subito le congratutazioni di tante società amiche e non, ma soprattutto il messaggio della Lega di B. Eccolo: “Il Benevento conquista la promozione e ritrova la Serie BKT dopo tre anni di assenza. Decisivo il successo in trasferta contro la Salernitana, che ha sancito aritmeticamente il primato nel girone C della Serie C Sky Wifi con ben 12 punti di vantaggio sul secondo posto.

Un traguardo pienamente meritato, costruito con continuità e qualità, come dimostra anche il record offensivo: quello giallorosso è infatti il miglior attacco tra tutti e tre i gironi della categoria.

Alla proprietà, al presidente Oreste Vigorito – da oltre vent’anni alla guida del club e profondamente legato al territorio – ai giocatori, allo staff tecnico e a tutta la società arrivano i complimenti e il caloroso bentornati da parte del Presidente Paolo Bedin e di tutta la famiglia della Lega Serie B”.