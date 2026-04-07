Rugby, Palumbo: "Orgogliosi di essere beneventani grazie a Vigorito" Le parole del massimo dirigente del sodalizio biancoceleste dopo la promozione della Strega

La gioia per la promozione del Benevento in Serie B arriva anche dall'Ivpc Benevento Rugby. Il presidente Palumbo ha commentato il traguardo conquistato dal sodalizio giallorosso, sottolineando i meriti del presidente Vigorito: "Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a tutti gli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e a tutto lo staff del Benevento. Un riconoscimento speciale va al presidente Oreste Vigorito, che merita pienamente questa promozione e questo successo per tutto ciò che ha costruito e investito in oltre vent’anni. Se oggi Benevento è sulle pagine nazionali — non solo sportive — è grazie alla visione e all’impegno del presidente, che ha saputo dare visibilità e prestigio a questa città. Guardando al passato, ci rendiamo conto che Benevento è spesso stata raccontata proprio attraverso i suoi successi sportivi. A Vigorito va riconosciuto il merito di aver creduto nello sport come strumento di crescita e orgoglio collettivo. È giusto che tutto il popolo beneventano gli esprima vicinanza e riconoscenza, perché rappresenta una figura che sta dando valore a questa terra. In un territorio che spesso vede partire i suoi giovani, lui è riuscito a farli sentire fieri delle proprie radici, anche solo per un giorno. È grazie a lui se tanti beneventani, in Italia e in Europa, si sono sentiti orgogliosi della propria identità. Per questo, un grande applauso a Oreste Vigorito: questa promozione è, senza dubbio, anche e soprattutto sua".