Benevento, un turno di squalifica oer Prisco Somma di ammonizioni per il giovane regista giallorosso che salta la sfida con la Cavese

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Tony Prisco, che era diffidato ed è stato ammonito all'Arechi. Dunque il giovane regista giallorosso dovrà saltare il derby di lunedì sera con la Cavese di Prosperi.

Floro Flores ha un paio di opzioni valide per la sostituzione del fortissimo centrocamposta giallorosso: può scegliere Angelo Talia, che per caratteristiche si avvicina abbastanza a quelle di Prisco o decidere di far giocare al fianco di Maita l'ex cosentino Kouan, più mediano di rottura che di costruzione. Ci sarà tempo da giovedì di fare le scelte più giuste.

I metelliani hanno 36 punti in classifica, ma una gara da recuperare, domani sera, mercoledì 8 aprile, alle 20,30 a Caravaggio in casa dell'Atalanta Under 23. Gara non giocata per consentire ai “nazionali” nerazzurri di partecipare alle partite delle varie rappresentative. La squadra di Prosperi conta molto su questa gara oer raggiungere quota 39 e una relativa tranquillità in tema di play out.