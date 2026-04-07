Il Sannio porta l’EnoArte e il mito di Assteas al 58° Vinitaly Trentatré aziende pronte a raccontare il territorio

“Nel Sannio coltiviamo emozioni: le radici di un’identità, la bellezza di un territorio”, non è solo uno slogan ma il manifesto con cui il Sannio Consorzio Tutela Vini si presenta alla 58esima edizione del Vinitaly. Dal 12 al 15 aprile (Padiglione Campania – Area Sannio – Stand 69-70), trentatré aziende del territorio saranno protagoniste di un racconto che unisce Enoturismo, Sostenibilità e Tracciabilità.

Il filo rosso della trasferta veronese sarà il binomio Vino e Arte con l’EnoArte di Elisabetta Rogai che dipingerà in diretta con i vini sanniti e “Il viaggio nel simposio di Assteas”, un omaggio al celebre cratere del “Ratto di Europa” custodito a Montesarchio (Bn) nel Museo archeologico nazionale del Sannio caudino e definito “il vaso più bello del mondo”. Un ponte ideale tra l’archeologia e il calice, che trasforma la degustazione in un’esperienza culturale completa.

“Il Vinitaly rappresenta per noi un momento fondamentale di visibilità e confronto – afferma Carmine Coletta, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini -. Il Sannio si presenta come un territorio autentico, capace di coniugare qualità, sostenibilità e identità. Non portiamo solo vino, ma un’esperienza completa fatta di cultura, paesaggio ed enoturismo. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza sui mercati e raccontare, in modo sempre più efficace, il valore delle nostre produzioni e delle persone che le rendono uniche”.

Per il Vinitaly l’ente sannita ha predisposto un ricco e articolato programma che prevede i seguenti incontri:

Domenica 12 aprile

Ore 11.30: Presentazione del cocktail Assteas

Un omaggio “liquido” al cratere, che collega ogni ingrediente a un elemento artistico o narrativo del vaso. Alla base del cocktail elaborato da Angelo Zotti c’è il protagonista tra i vini rossi sanniti, l’Aglianico, intenso e strutturato, che ricorda l’austerità e la centralità delle figure divine, come Zeus e Pan che dominano i due lati del cratere; in aggiunta il vermouth made in Sannio e il gin che crea un filo narrativo che lega la tradizione alla modernità. All’evento parteciperà anche Morena Cecere, Assessore alla Cultura del comune di Montesarchio (Bn).

Ore 14.30: Presentazione Guida Prosit - Sannio

Panoramica sulla presenza del Sannio nella pubblicazione dedicata al mondo del vino realizzata dall’associazione Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), che riunisce degustatori esperti. Partecipano Simone Feoli (Onav Campania) e un rappresentante dell’Onav nazionale.

Ore 16.30: Racconti diVini - Donne, Identità, Territorio, Arte e Cultura

I Vini del Sannio portati sulle tele winemade di Elisabetta Rogai che utilizza il vino rosso al posto del colore. Il binomio Vino e Arte sarà declinato in un originalissimo evento di degustazione di due liquori sanniti, Amaral, a base di Aglianico DOCG ed Euforja, a base di Falanghina DOC, arricchita di sfumature ed effervescenze di colori, dall’intensità olfattiva dei profumi, dalle atmosfere della narrazione e dall’armonia tra le varie componenti di una degustazione ricca e multisensoriale in cui materia e natura sono legate a doppio e indissolubile filo. All’incontro prenderanno parte: Carmine Coletta (presidente Sannio Consorzio Tutela Vini), Fulvio Bonavitacola (assessore alle Attività Produttive, Regione Campania) e Maria Carmela Serluca (assessore all'Agricoltura, Regione Campania); introduce e modera Rossella Del Prete (Università del Sannio), con gli interventi di: Francesca Morandini (Museo Archeologico Teatro Romano di Verona), Patrizia Bove (scrittrice), Elisabetta Rogai (pittrice) e Sandra Lonardo (imprenditrice). Le conclusioni saranno del Governatore della Campania, Roberto Fico.

Lunedì 13 aprile

Ore 11.30 e Ore 14.30: Viaggio esperienziale alla scoperta della Falanghina del Sannio Doc

Un’esperienza immersiva che coniuga eleganza e territorialità, trasmettendo ad ogni assaggio un ricordo vivido e coinvolgente, curato da Pasquale Carlo, giornalista e scrittore enogastronomico.

Martedì 14 aprile

Ore 11.30: Viaggio esperienziale alla scoperta dell’Aglianico del Taburno Docg

Il racconto è ispirato ai vini imponenti e maestosi che trasmettono la forza di un territorio verticale, dominato dalla montagna, e la millenaria tradizione vitivinicola custodita nel Sannio. Il contributo narrativo è di Pasquale Carlo, giornalista e scrittore enogastronomico.

Ore 13.45: Discovery Sannio – Vino. Persone. Territorio.

Presentazione nello Spazio Vinitaly Tourism (Galleria tra i Padiglioni 2 e 3) della proposta enoturistica targata Sannio, con degustazione esperienziale di Aglianico del Taburno Docg e Falanghina del Sannio Doc. Partecipano: Carmine Coletta (presidente Sannio Consorzio Tutela Vini), Enzo Pepe (Rotolando verso Sud) e Pasquale Carlo.

Ore 14.30: Viaggio esperienziale alla scoperta della Sannio Doc Aglianico

Un percorso tra vini intensi e strutturati che raccontano dei segreti della vinificazione, non solo attraverso una degustazione, ma in un’esperienza da vivere, condividere e ricordare. L’evento è condotto da Pasquale Carlo (giornalista e scrittore enogastronomico).

Mercoledì 15 aprile

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Presentazione della proposta enoturistica sannita a buyer internazionali

Nello spazio di Vinitaly Tourism (Galleria tra i Padiglioni 2 e 3) incontri B2B con 20 buyer internazionali turistici, a cura di Enzo Pepe (Rotolando Verso Sud).

Ore 11.30: Viaggio esperienziale nella Sannio Doc

I vini Sannio Doc, diversi e versatili, arricchiscono e completano la narrazione della produzione enologica sannita, idonea a far scoprire ogni piccolo particolare del territorio e della cultura sannita. Pasquale Carlo (giornalista e scrittore enogastronomico) ne è il relatore.

Durante i giorni della rassegna, sempre presso lo stand del Sannio Consorzio Tutela Vini, sarà possibile approfondire l’eccellenza dei vini a Indicazione Geografica del territorio. Un’esperienza sensoriale guidata dalla sommelier Rita Caporaso, pensata per raccontare non solo il vino, ma la storia, la cultura e il potenziale competitivo di una delle aree vitivinicole più dinamiche del Sud Italia.

Infine, non poteva mancare un momento dedicato alla tradizione liquoristica sannita, con l’assaggio di cocktail elaborati con vini sanniti, a cura di Angelo Zotti; mentre, lo spazio Sannio e Musei in Tour VR darà la possibilità di compiere un tour immersivo nel Sannio vitivinicolo e nella rete museale di Benevento.