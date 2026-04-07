Minacce via mail, Mastella: "Solidarietà all'amico Sangiuliano" "Odiatori sono insidia per la democrazia"

"Le parole di violenza e odio che sono state rivolte all'amico Gennaro Sangiuliano sono disgustose. All'amico Gennaro va la mia più sincera solidarietà, resta tuttavia la tristezza: l'aggressività e il livore, crescenti, sono una insidia per la democrazia", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Auspico che le forze dell'ordine individuino i responsabili: gli odiatori e quelli che usano le parole come clavi vanno isolati e sanzionati secondo legge", conclude Mastella.