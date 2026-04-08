Pergamene agli aderenti Unione Nazionale Cavalieri d’Italia: domani la cerimonia Domani 9 aprile alle ore 11.30, presso la Sala del Consiglio Provinciale della Rocca dei Rettori

Domani 9 aprile alle ore 11.30, presso la Sala del Consiglio Provinciale della Rocca dei Rettori a Benevento, si terrà la cerimonia di consegna delle pergamene agli aderenti dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (UNCI), l’associazione che riunisce gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e ne promuove i valori fondativi: impegno civico, solidarietà, cultura istituzionale.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha concesso il patrocinio all’evento testimonia l’attenzione

dell’Ente verso i principi repubblicani e il servizio alla comunità.

Interverranno: Cav. Ing. Estatico Biagio, Presidente, Dott. Liliano Liberato, Delegato Nazionale Cavalieri, Cav. Pietro D’Amato, Tesoriere, Uff. dott. Massimo Malafronte, Segretario della Sezione Provinciale di Salerno, Ing. Antonello Malandrino, Benevento.

Riceveranno la pergamena di adesione all’UNCI: Uff. dott. Marco Iannelli, Uff. dott. Francesco Dainotti, Uff. dott. Filiberto Parente.

La consegna del riconoscimento rafforza il ruolo dell’UNCI nel custodire e diffondere i valori della Repubblica, del merito e della coesione

sociale, rinnovando il legame tra istituzioni, territorio e cittadini che scelgono di mettere le proprie competenze al servizio del bene comune.