Lunedì sera dopo Benevento-Cavese la premiazione della Lega di C Sarà il presidente Matteo Marani a consegnare la coppa al capitano della squadra giallorossa

In Lega sono pratici. Inutile attendere il finale di stagione per fare le premiazioni di prassi. C'è l'aritmetica, dunque scattano le celebrazioni. Lunedì sera allo stadio Vigorito ci sarà il presidente della Lega Matteo Marani pronto a premiare la seconda squadra promossa in ordine di tempo dalla C alla B, appunto il Benevento. A fine partita la premiazione, che rimane un momento suggestivo per le squadre che hanno ottenuto la promozione in serie B.

A quel punto rimarrà solo un'altra premiazione da fare, ma quella potrebbe arrivare in foto finish tra Arezzo e Ascoli.

Poi sarà la volta della Supercoppa di Lega, con sfide fissate già il 2, 9 e 16 maggio, sempre di sabato. Benevento e Vicenza attendono la terza promossa per eleggere la migliore della C in questa stagione che ha tenuto col fiato sospeso tante tifoserie. E deve ancora aleggere la terza squadra vincente.