Benevento-Cavese, dalle 10 via alla prevendita

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi 8 aprile 2026 e fino alle ore 21:15 del 13 aprile p.v., saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cavese, in programma il giorno lunedì 13 aprile 2026 alle ore 20:30.
La vendita online/web non è consentita
DI SEGUITO I PREZZI:
Curva Sud 16 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Curva Nord Locali 16 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Distinti 22 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna inferiore 28 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore scoperta 31 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore coperta 40 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna centrale 78 €. Settore ospiti 16 €
NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
mercoledì 8 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
giovedì 9 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
venerdì 10 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
sabato 11 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
domenica 12 aprile 2026 – dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
lunedì 13 aprile 2026 – CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
INFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 17:30.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 10:00 di oggi 8 aprile 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00.
In occasione dell’incontro Benevento-Cavese è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Salerno e provincia.
Vendita vietata in tutti i settori per i residenti in Salerno e provincia
Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.
La vendita online/web non è consentita
Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.