Apice, il sindaco denuncia: fibra ottica inaffidabile, disservizi intollerabili "Non possiamo più tollerare blackout che paralizzano attività economiche e servizi pubblici"

«La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili. La fibra ottica, che dovrebbe essere un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio, si sta rivelando fragile, instabile e incapace di garantire continuità. Non possiamo più tollerare blackout che paralizzano attività economiche, servizi pubblici e la vita quotidiana dei cittadini».

È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, all’indomani dell’ennesimo grave disservizio che ha nuovamente compromesso la connettività nel territorio comunale.



Il Sindaco ricorda che, con nota del 16 marzo, il Comune di Apice ha trasmesso un esposto-denuncia formale alle società di telecomunicazioni coinvolte nella gestione della rete in fibra ottica, nonché alle Autorità di vigilanza e agli enti istituzionali competenti. Nel documento si descriveva una situazione «grave, persistente e ormai strutturale», caratterizzata da interruzioni ricorrenti e prolungate del servizio, con danni economici diffusi e blocchi delle attività fondamentali come pagamenti elettronici, fatturazione digitale, servizi cloud e telelavoro. Venivano inoltre evidenziate carenze progettuali della rete, priva di adeguati sistemi di ridondanza e con zone del territorio ancora non coperte, oltre a lavori eseguiti in modo approssimativo, con scavi ripetuti, ripristini non conformi e un deterioramento evidente della viabilità. L’esposto segnalava anche possibili responsabilità penali, amministrative ed erariali, tra cui l’interruzione di pubblico servizio e la cattiva esecuzione di opere finanziate con fondi pubblici.



Nonostante tale iniziativa formale e le numerose segnalazioni già inviate nei mesi precedenti, i disservizi continuano a verificarsi con frequenza crescente. Si rilevano nuove interruzioni improvvise della connettività, rallentamenti significativi della rete, impossibilità per molte attività commerciali di garantire pagamenti elettronici, difficoltà per professionisti e lavoratori in smart working e ulteriori disservizi nei collegamenti con la Pubblica Amministrazione. La situazione, già definita nell’esposto come una «compromissione sostanziale della continuità di un servizio essenziale», sta assumendo contorni non più tollerabili per un territorio che ha diritto a infrastrutture moderne, affidabili e pienamente funzionanti.



«Ora pretendiamo risposte chiare, interventi immediati e un’assunzione di responsabilità da parte di chi gestisce la rete» aggiunge il Sindaco Pepe. «Il Comune farà tutto ciò che è necessario, in ogni sede, per tutelare i cittadini e le imprese di Apice. Non è accettabile che un’infrastruttura strategica come la fibra ottica continui a presentare guasti ricorrenti. Chiediamo un piano di intervento urgente, chiaro e verificabile. Le società responsabili devono garantire ripristini rapidi, trasparenza tecnica e un’assistenza adeguata e le Autorità competenti sono chiamate ad attivare controlli ispettivi e verifiche approfondite».