Cittadinanza onoraria al professor Ascierto: venerdì la cerimonia Per il contributo di eccezionale valore offerto alla ricerca oncologica e alla lotta contro i tumori

Si svolgerà venerdì 10 aprile, alle ore 17,15, presso Palazzo Paolo V, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, conferita il 18 marzo con voto unanime del Consiglio comunale, al professor Paolo Antonio Ascierto, oncologo italiano di fama internazionale. Nella delibera consiliare le seguenti sono state le motivazioni del conferimento: "Il professor Paolo Ascierto si è distinto per il contributo di eccezionale valore offerto alla ricerca oncologica e alla lotta contro i tumori, in particolare ai progressi nella cura del melanoma, ottenendo una riconosciuta leadership a livello internazionale, per gli straordinari risultati raggiunti nei campi dell’immunoterapia oncologica e dell’innovazione terapeutica; luminare più volte premiato e riconosciuto come uno dei più accreditati oncologi al mondo, tra i primi su diverse migliaia di specialisti analizzati a livello globale, ha rivestito e riveste un ruolo centrale nella ricerca italiana per la sfida globale contro il cancro, contribuendo in misura determinante a rendere l’Italia, la Campania e la Sua terra un punto di riferimento internazionale nel campo dell’oncologia e della scienza medica applicata; esemplare rappresentante di quelle professionalità dedite al prossimo e al bene comune, attraverso un lavoro silenzioso, tenace e quotidiano, con spirito di abnegazione e dono completo di sé e dei propri talenti, con la Sua attività professionale ed etica, rappresenta un esempio unico di dedizione, competenza e altruismo, incarnando i valori civici e morali che la nostra comunità intende promuovere, nell’avvicinare la scienza alle persone comuni, favorendo l’incontro con i ricercatori e la comprensione di temi sicuramente non semplici, ma che rappresentano la speranza e il futuro di chi si imbatte nella malattia oncologica e, più in generale, nella sofferenza fisica e psichica che investe le persone affette da patologie gravi".