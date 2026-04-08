Rifiuti, dal 13 aprile al via ritiro badge per ecopunto contrada Olivola Dal 4 maggio l’ingresso all’ecopunto di contrada Olivola sarà consentito solo con tessera

A partire da lunedì 4 maggio l’accesso all’ecopunto di contrada Olivola sarà consentito solo attraverso l’utilizzo di un badge. Pertanto, gli utenti che sversano i rifiuti presso quell’isola ecologica (o che hanno la residenza in zone limitrofe e intendono conferire a contrada Olivola) al fine di ottenere il tesserino che consentirà loro l’ingresso, dovranno recarsi dal giorno 13 e fino al 18 aprile presso il gazebo istituito proprio all’interno di quell’ecopunto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle 10,30 e dalle 15 alle 18. Il sabato il ritiro del ‘permesso’ sarà consentito a partire dalle ore 7,30 fino alle 12.

Bisognerà presentarsi al personale aziendale, che sarà coadiuvato dalle guardie ambientali, dotati di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Per la richiesta occorrerà riempire un modulo, con i propri dati anagrafici, disponibile direttamente presso il gazebo oppure scaricabile dalla pagina istituzionale dell’Asia al seguente link: https://www.asiabenevento.it/www2/documenti/modulo%20ritiro%20badge%20con%20nota%20privacy.pdf.

A ritirare il badge potrà essere anche un delegato del cittadino cui è intestata l’utenza: in questo caso dovranno essere esibite le fotocopie dei documenti di identità sia del delegato che del contribuente, oltre alla copia del codice fiscale di quest’ultimo.

Dal 4 maggio l’ingresso all’ecopunto di contrada Olivola sarà consentito unicamente attraverso il tesserino. Si tratta della seconda isola ecologica, dopo quella di contrada San Vitale, che viene transennata per evitare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti illeciti, monitorare i conferimenti e migliorare la percentuale di raccolta differenziata.