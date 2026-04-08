Al via il corso "Il caregiver nelle cure palliative: ruolo, bisogni e competenze Il corso è aperto a tutti, ecco come iscriversi

Prende il via il corso di formazione “Il caregiver nelle cure palliative: ruolo, bisogni e competenze relazionali – I livello”, organizzato da AIL Benevento OdV “Stefania Mottola” in collaborazione con l’Associazione “Agape Palliativa – ETS”, con l’obiettivo di formare cittadini e operatori capaci di offrire un supporto consapevole e umano alle persone affette da malattie gravi o nelle fasi finali della vita.

Il percorso formativo si propone di sviluppare competenze relazionali fondamentali per il ruolo di caregiver, ponendo al centro l’importanza dell’ascolto, dell’empatia e del rispetto della persona. Essere “palliativi”, infatti, significa imparare a lenire il dolore – fisico ed emotivo – sia negli altri che in sé stessi, senza invadere ma accompagnando con sensibilità e consapevolezza.

Il corso è aperto a tutti e si svolgerà in un ambiente accogliente e sereno, attraverso una didattica interattiva ed esperienziale, pensata per favorire un apprendimento concreto e coinvolgente. L’obiettivo è fornire strumenti utili per affrontare con maggiore efficacia la relazione d’aiuto, nella consapevolezza che, anche quando una malattia non è guaribile, resta sempre possibile prendersi cura della persona e alleviarne la sofferenza.

Tra i docenti figurano il dott. Raffaele Arigliani, pediatra e docente di counselling, e la dott.ssa Piera Mottola, presidente AIL Benevento, affiancati da altri professionisti che saranno coinvolti anche in attività di tutoraggio.

Il corso si svolgerà in presenza, nella sede di Piazza Mazzini, 10 a Benevento, con lezioni dalle 17:30 alle 19:30, nelle date del 13, 20 e 27 aprile e del 4, 7, 11 e 25 maggio 2026. Il programma affronterà temi quali la gestione del dolore, il counselling, l’ascolto attivo, il valore delle parole nella relazione d’aiuto e il supporto del Servizio Sanitario Nazionale.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità di crescita personale: “un regalo di vita”, come sottolineano gli organizzatori, per sé stessi e per gli altri. Un percorso che invita a riscoprire il valore della dignità fino all’ultimo respiro e l’importanza di parole fondamentali nelle relazioni umane: “Mi perdono, ti perdono, ti chiedo scusa, ti dico grazie, ciao”.

La partecipazione prevede un contributo volontario alle spese. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato l’attestato di frequenza di “Caregiver nelle cure palliative – I livello”. Per informazioni e iscrizioni segreteria AIL di Benevento: ail.benevento@ail.it; 335 1818585.