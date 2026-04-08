Il Comune accoglie gli organizzatori di CityVision Un momento istituzionale in vista della tappa del 10 aprile

Il Comune di Benevento annuncia che giovedì 9 aprile, presso Palazzo Mosti, il Sindaco Clemente Mastella, l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e la Consigliera Comunale delegata all’Agenda Digitale ed Innovazione Marika Mignone accoglieranno gli organizzatori della tappa beneventana del CityVision Roadshow, iniziativa nazionale dedicata al futuro delle città, alla gestione delle infrastrutture e ai processi di innovazione urbana.

L’incontro, dal carattere istituzionale e di benvenuto, è stato organizzato per manifestare il sostegno dell’Amministrazione comunale a un appuntamento significativo che si terrà ufficialmente il 10 aprile e che vedrà Benevento entrare nel circuito delle città protagoniste del dibattito nazionale sull’innovazione urbana.

La tappa di Benevento è resa possibile anche grazie all’impegno di due realtà del territorio, ANCE Benevento ed Easyvia che hanno lavorato per portare sul nostro territorio un evento di rilevanza nazionale dedicato a infrastrutture, digitale e innovazione urbana.

Nel corso dell’incontro del 9 aprile, il Sindaco Clemente Mastella, l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e la Consigliera Comunale delegata all’Agenda Digitale ed Innovazione Marika Mignone accoglieranno gli organizzatori della tappa beneventana del roadshow, ribadendo il sostegno dell’Amministrazione comunale a un’iniziativa che porta il dibattito nazionale sull’innovazione urbana anche in realtà territoriali come Benevento.

L’incontro rappresenterà un momento preliminare di confronto, volto a valorizzare le esperienze locali maturate negli ultimi anni sui temi della gestione del territorio, della digitalizzazione delle infrastrutture e dei nuovi strumenti tecnologici a supporto delle città.

L’evento del 10 aprile sarà dedicato al confronto su infrastrutture, rigenerazione urbana, spazio pubblico e nuove tecnologie al servizio della qualità della vita, con la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti del mondo produttivo.

Con questo momento di benvenuto, l’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di sostenere iniziative che portano a Benevento nuove opportunità di confronto, innovazione e crescita.