Il Comune accoglie gli organizzatori di CityVision

Un momento istituzionale in vista della tappa del 10 aprile

il comune accoglie gli organizzatori di cityvision
Benevento.  

Il Comune di Benevento annuncia che giovedì 9 aprile, presso Palazzo Mosti, il Sindaco Clemente Mastella, l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e la Consigliera Comunale delegata all’Agenda Digitale ed Innovazione Marika Mignone accoglieranno gli organizzatori della tappa beneventana del CityVision Roadshow, iniziativa nazionale dedicata al futuro delle città, alla gestione delle infrastrutture e ai processi di innovazione urbana.

L’incontro, dal carattere istituzionale e di benvenuto, è stato organizzato per manifestare il sostegno dell’Amministrazione comunale a un appuntamento significativo che si terrà ufficialmente il 10 aprile e che vedrà Benevento entrare nel circuito delle città protagoniste del dibattito nazionale sull’innovazione urbana. 
La tappa di Benevento è resa possibile anche  grazie all’impegno di due realtà del territorio, ANCE Benevento ed Easyvia che hanno lavorato per portare sul nostro territorio un evento di rilevanza nazionale dedicato a infrastrutture, digitale e innovazione urbana.

Nel corso dell’incontro del 9 aprile, il Sindaco Clemente Mastella, l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e la Consigliera Comunale delegata all’Agenda Digitale ed Innovazione Marika Mignone accoglieranno gli organizzatori della tappa beneventana del roadshow, ribadendo il sostegno dell’Amministrazione comunale a un’iniziativa che porta il dibattito nazionale sull’innovazione urbana anche in realtà territoriali come Benevento.
L’incontro rappresenterà un momento preliminare di confronto, volto a valorizzare le esperienze locali maturate negli ultimi anni sui temi della gestione del territorio, della digitalizzazione delle infrastrutture e dei nuovi strumenti tecnologici a supporto delle città.

L’evento del 10 aprile sarà dedicato al confronto su infrastrutture, rigenerazione urbana, spazio pubblico e nuove tecnologie al servizio della qualità della vita, con la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti del mondo produttivo.

Con questo momento di benvenuto, l’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di sostenere iniziative che portano a Benevento nuove opportunità di confronto, innovazione e crescita.

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