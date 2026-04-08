"Marzo Donna": boom per le attività di prevenzione dell'Asl La campagna il 16, 17 e 18 aprile farà tappa a Benevento in piazza San Modesto

L’ASL Benevento registra una straordinaria adesione alle iniziative promosse nell’ambito di “Marzo Donna”, confermando una partecipazione attiva e consapevole della popolazione femminile su temi centrali per la salute e il benessere.

Le attività, che hanno riguardato non solo la prevenzione ma più in generale il supporto alla donna nelle diverse fasi della vita, hanno fatto registrare numeri significativi:

778 mammografie effettuate

677 kit distribuiti per lo screening del tumore del colon-retto

620 Pap Test e HPV Test per lo screening del tumore della cervice uterina

549 accessi per prestazioni dedicate al supporto della donna

287 MOC

83 visite fisiatriche

196 vaccinazioni HPV



Dati che evidenziano una risposta sempre più positiva da parte della cittadinanza e una crescente attenzione verso i percorsi di prevenzione organizzata promossi dall’Azienda sanitaria.

Proprio alla luce di questa forte adesione, l’ASL Benevento ha ulteriormente rafforzato le proprie attività sul territorio: in questi giorni il Tour della Prevenzione è attivo nel distretto sanitario di Telese Terme e nelle giornate del 16,17 e 18 aprile farà tappa a Benevento in piazza San Modesto.

Nel corso delle tre giornate sarà possibile accedere gratuitamente ai programmi di screening per:

tumore della mammella

tumore della cervice uterina

tumore del colon-retto

“I risultati di ‘Marzo Donna’ dimostrano quanto sia fondamentale portare la prevenzione vicino alle persone e quanto i cittadini rispondano quando i servizi sono accessibili e ben organizzati – dichiara la Direttrice Generale, Tiziana Spinosa. Aderire ai programmi di screening gratuiti dell’ASL non significa effettuare una singola prestazione, ma entrare in un percorso strutturato e continuo di tutela della salute, basato su protocolli certificati e controlli periodici. È questo che fa la differenza: la prevenzione organizzata consente di intercettare precocemente eventuali patologie e di accompagnare la persona in un percorso di cura sicuro ed efficace. Le giornate del 13, 14 e 15 aprile rappresentano un’occasione in più, un momento di prossimità e sensibilizzazione, ma è importante ricordare che i programmi di screening dell’ASL Benevento sono attivi tutto l’anno e costantemente accessibili alla popolazione. La prevenzione non è un evento, ma un impegno quotidiano.