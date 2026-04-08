Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, domani a Benevento la consegna pergamene Marco Iannelli, Francesco Dainotti e Filiberto Parente riceveranno il riconoscimento per l'adesione

Il 9 aprile alle 11.30, presso la Sala del Consiglio Provinciale della Rocca dei Rettori a Benevento si terrà la cerimonia di consegna delle pergamene agli aderenti dell’UNCI – Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, associazione che riunisce gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, promuovendo impegno civico, solidarietà e cultura istituzionale.

Alla cerimonia sarà presente il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, la cui partecipazione conferma l’attenzione dell’Ente verso i valori repubblicani e il servizio alla comunità. Saranno inoltre presenti il presidente dell'Unci Biagio Estatico, il Delegato Nazionale Cavalieri, Liliano Liberato; il Tesoriere Pietro D’Amato e il Segretario della Sezione provinciale di Salerno Massimo Malafronte.

Riceveranno la pergamena di adesione all’UNCI: Marco Iannelli, Francesco Dainotti e Filiberto Parente.

Un momento di riconoscimento che rafforza il ruolo dell’UNCI nel custodire e diffondere i valori della Repubblica, del merito e della coesione sociale.