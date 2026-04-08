Benevento, Simonetti: "Devo tutto ai miei compagni. La B è il regalo più grande" Il centrocampista giallorosso: "La promozione è un traguardo meritato dopo anni difficili"

La sua stagione è stata fortemente condizionata dagli infortuni. Simonetti è rientrato a novembre, dopo aver smaltito la lesione muscolare dello scorso anno. Il tempo di carburare, e in poco tempo è diventato subito un punto di riferimento nel 4-2-3-1 di Floro Flores, attraverso cui è diventato devastante e decisivo. A certificare questo dato, sono le cinque reti messe a segno in dodici presenze. Pesantissima la marcatura che decise il derby di Cava, così come la doppietta col Giugliano. Poi l'infortunio rimediato col Picerno ha fatto sprofondare nuovamente Simonetti in un lungo tunnel da cui vuole uscire il prima possibile. In occasione dei festeggiamenti per la promozione, il centrocampista è stato acclamato a più riprese dai compagni di squadra e anche dallo stesso presidente Vigorito che l'ha abbracciato con grande trasporto, sussurandogli parole di ringraziamento e incoraggiamento. Visibilmente emozionato, Simonetti ha raccontato così le proprie sensazioni: "È un’emozione bellissima. Devo tutto a questi ragazzi: mi hanno regalato la gioia più grande che potessero darmi. Volevo vivere fortemente questo momento. È un traguardo meritato e sofferto, arrivato dopo tre anni difficili. La cosa più importante è che, dopo tanta sofferenza, sia arrivata una gioia come questa. Per raggiungere un momento così, vale davvero tutto. Adesso il mio obiettivo è recuperare. Sono contento di aver avuto la possibilità di giocarmela: questo è un regalo davvero speciale".