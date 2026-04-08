Si avvicina un nuovo weekend piuttosto intenso per le formazioni del settore giovanile del Benevento Calcio. Dopo la vittoria conquistata contro la Salernitana, la Primavera allenata da De Angelis si recherà in casa della Ternana. Inutile dire che i giallorossi cercano il bis per migliorare la propria classifica, che attualmente li vede al nono posto a quota 35 punti. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30. Dopo la sosta, l'under 17 ha caricato le batterie per proseguire il proprio percorso verso il sogno della qualificazione alle fasi finali. Il quarto posto dista soltanto tre lunghezze, con il Benevento di Schiavi che cercherà di avvicinarvisi, in occasione della trasferta di Pineto: il match si giocherà domenica alle 12:45. Anche l'under 15 affronterà il Pineto, con i ragazzi di Festa che vogliono consolidarsi al comando della classifica. Sfida casalinga per l'under 16 che ospiterà all'Avellola i pari età dell'Altamura per cercare di non perdere il secondo posto. Il match si giocherà sabato con inizio fissato alle ore 12:30.
Settore giovanile, le gare del weekend: la Primavera sfida la Ternana
Trasferte a Pineto per le under 17 e 15. L'under 16 ospita l'Altamura
Benevento.