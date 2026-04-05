Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo il weekend Scopri la situazione nei campionati in cui partecipano le formazioni giallorosse

È scesa in campo soltanto la Primavera tra le formazioni giovanili del Benevento Calcio. La formazione di De Angelis si è imposta all'Avellola contro la Salernitana, con il punteggio di 3-0. Hanno riposato tutte le under che hanno caricato le batterie verso il rush finale di stagione.

Primavera 2, la classifica

Empoli 59

Spezia 45

Avellino 43

Perugia 43

Pescara 42

Catanzaro 40

Pisa 39

Ternana 37

Benevento 35

Ascoli 33

Monopoli 31

Bari 27

Palermo 22

Salernitana 20

Cosenza 20

Crotone 12

Under 17, la classifica

Perugia 45

Gubbio 45

Ternana 44

Guidonia 44

Benevento 41

Latina 39

Ascoli 36

Casertana 32

Pineto 24

Campobasso 23

Pianese 18

Audace Cerignola 14

Sambenedettese 11

Foggia 10

Under 16, la classifica

Monopoli 36

Benevento 34

Latina 33

Sorrento 33

Giugliano 30

Campobasso 29

Casarano 22

Pineto 19

Casertana 17

Team Altamura 16

Picerno 10

Under 15, la classifica

Benevento 60

Perugia 58

Latina 42

Gubbio 39

Campobasso 37

Ternana 35

Sambenedettese 32

Guidonia 29

Pineto 28

Audace Cerignola 28

Ascoli 25

Casertana 15

Pianese 9

Foggia 8