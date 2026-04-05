Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo il weekend

È scesa in campo soltanto la Primavera tra le formazioni giovanili del Benevento Calcio. La formazione di De Angelis si è imposta all'Avellola contro la Salernitana, con il punteggio di 3-0. Hanno riposato tutte le under che hanno caricato le batterie verso il rush finale di stagione.
Primavera 2, la classifica
Empoli 59
Spezia 45
Avellino 43
Perugia 43
Pescara 42
Catanzaro 40
Pisa 39
Ternana 37
Benevento 35
Ascoli 33
Monopoli 31
Bari 27
Palermo 22
Salernitana 20
Cosenza 20
Crotone 12
Under 17, la classifica
Perugia 45
Gubbio 45
Ternana 44
Guidonia 44
Benevento 41
Latina 39
Ascoli 36
Casertana 32
Pineto 24
Campobasso 23
Pianese 18
Audace Cerignola 14
Sambenedettese 11
Foggia 10
Under 16, la classifica
Monopoli 36
Benevento 34
Latina 33
Sorrento 33
Giugliano 30
Campobasso 29
Casarano 22
Pineto 19
Casertana 17
Team Altamura 16
Picerno 10
Under 15, la classifica
Benevento 60
Perugia 58
Latina 42
Gubbio 39
Campobasso 37
Ternana 35
Sambenedettese 32
Guidonia 29
Pineto 28
Audace Cerignola 28
Ascoli 25
Casertana 15
Pianese 9
Foggia 8