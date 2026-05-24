Under 17, il Benevento sfiora l'impresa: vince col Sorrento, ma viene eliminato I giallorossi segnano con Lo Russo e falliscono un calcio di rigore. Costieri ai quarti di finale

Sorrento-Benevento 0-1

Sorrento: Limodio, Mauro (1'st Cammarota), Manzo, Iadanza (1'st De Sarno), Chiaro, Pellegrino C., Casalini (43'st Somma), Canfora (1'st Pellegrino A.), Mascolo (1'st Russo), Illiano, Ranieri. A disp.: Esposito A., Esposito L., Fabozzi, Veneziano. All.: Cirillo

Benevento: Sessa, Petrizzo, Liguori, Viscovo (27'st Perfetto), Picardi, Jerradi, Lo Russo (27'st Migliaccio), Spinesi (15'st Spinesi), Amico (21'st Cammarota), De Benedetto, Pirozzi. A disp.: Tagliente, Maione, Pane, Colella. All.: Schiavi

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore. Assistenti: Amirante e Infante di Castellammare di Stabia

Marcatore: 43'pt Lo Russo

È la vittoria più amara di sempre per l'under 17 del Benevento contro il Sorrento. I giallorossi erano chiamati a ribaltare il 2-1 dell'andata e hanno dato tutto per cercare di ottenere la qualificazione ai quarti di finale scudetto. La squadra di Schiavi ci ha messo il cuore, ma alla fine è stata costretta ad arrendersi, nonostante l'equilibrio emerso alla fine dei 180 minuti di gioco. Soltanto la migliore classifica maturata in campionato ha permesso al Sorrento di passare il turno. Il Benevento si è imposto con un gol realizzato da Lo Russo sul finire del primo tempo. Nella ripresa, i giallorossi hanno avuto la clamorosa occasione per siglare il raddoppio che gli avrebbe permesso di mettersi in una posizione di vantaggio in chiave qualificazione: l'arbitro gli ha assegnato un calcio di rigore, ma la conclusione di Pirozzi dagli undici metri è stata neutralizzata dal portiere Limodio. Immenso rammarico per la squadra di Schaivi, ma allo stesso tempo pervade l'orgoglio di aver onorato i colori giallorossi e di aver dato tutto lungo tutto l'arco della stagione.