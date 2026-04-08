Servizio civile, termine prorogato: possibile fare domanda fino al 16 aprile Il Comune di Benevento impiegherà 20 giovani

Si comunica che, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 386/2026, è stato prorogato ale ore 14 del giorno 16 aprile 2026 il termine per partecipare al Bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, dunque, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 16 aprile 2026, collegandosi al al seguente link:https://domandaonline.serviziocivile.it/. Il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 20, nelle seguenti attività: 5 volontari (2GMO) per RilANCI Campania 2026, 5 (1GMO) per Comunità Solidale, 5 (2 GMO) per Ambiente in Comune, 5 (2 GMO) per Biblioteca per tutti.

