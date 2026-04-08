Servizio civile, termine prorogato: possibile fare domanda fino al 16 aprile

Il Comune di Benevento impiegherà 20 giovani

servizio civile termine prorogato possibile fare domanda fino al 16 aprile
Benevento.  

Si comunica che, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 386/2026, è stato prorogato ale ore 14 del giorno 16 aprile 2026 il termine per partecipare al Bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, dunque, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 16 aprile 2026, collegandosi al al seguente link:https://domandaonline.serviziocivile.it/. Il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 20, nelle seguenti attività: 5 volontari (2GMO) per RilANCI Campania 2026, 5 (1GMO) per Comunità Solidale, 5 (2 GMO) per Ambiente in Comune, 5 (2 GMO) per Biblioteca per tutti.
 

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