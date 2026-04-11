Contrasto alla ludopatia e dipendenza digitale: l'impegno di IoXBenevento Parte “Scommetto su di te”, progetto di rilevanza nazionale

Si è svolto ieri presso il Laboratorio Pedagogico “Don Lorenzo Milani” di Benevento, l’evento di presentazione del progetto “Scommetto su di te”, iniziativa di rilevanza nazionale finanziata dall’Avviso n. 2/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore.

Il progetto, promosso a livello nazionale da Mondo Nuovo APS capofila, vede l’APS IoXBenevento a rappresentare la Campania.



L’iniziativa nasce per contrastare la crescente diffusione del gioco d’azzardo patologico, particolarmente rilevante in Campania, dove la spesa media supera i 3.600 euro pro capite e il coinvolgimento dei giovani è superiore alla media nazionale: il 6,3% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni dichiara di aver giocato online. Anche nel territorio di Benevento il fenomeno è significativo, con almeno 72 persone in trattamento e una fascia più ampia di popolazione a rischio, spesso poco consapevole dei pericoli legati al gioco digitale.



Il progetto si concentra soprattutto su prevenzione ed educazione, attraverso azioni concrete rivolte a giovani, famiglie e adulti.

Saranno realizzati incontri formativi in quattro istituti scolastici della città:

? IC “G.B. Bosco Lucarelli”

? IIS “Galilei Vetrone”

? Convitto Nazionale “P. Giannone”

? IC “G. Pascoli”



Accanto alle attività scolastiche, il Laboratorio Pedagogico “Don Milani” ospiterà percorsi educativi e creativi rivolti a giovani e famiglie, con laboratori artistico-manuali e culturali, laboratori creativo occupazionali, di media education e produzione di contenuti (video, podcast, materiali creativi) per sviluppare consapevolezza e senso critico.



Il progetto prevede inoltre Unità Mobili di prossimità, che avranno la funzione di avvicinare la cittadinanza e favorire la diffusione di informazioni sui rischi legati al gioco d’azzardo patologico. Le unità mobili saranno presenti in due piazze della città di Benevento (piazza San Modesto e Piazza Castello), una piazza del comune di Montesarchio (piazza Umberto I), una piazza del comune di Telese Terme (piazza Minieri).



Sono previsti altresì uno spazio di supporto psicologico e percorsi di orientamento e reinserimento socio-lavorativo per persone in situazione di fragilità, con l’obiettivo di favorire autonomia e inclusione.

“Scommetto su di te” si propone così di intervenire in modo concreto sul territorio, promuovendo una cultura della prevenzione e offrendo strumenti educativi e sociali.