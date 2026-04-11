Serie C, 36a. Il Catania rischia a Crotone, Casertana-Cerignola sfida tra big Il Cosenza deve difendere il terzo posto sul campo infido del Picerno, reduce dal trionfo al Cibali

Terz'ultima giornata del campionato di serie C. Lo “spezzatino” prevede due giorni di sfide, la prima domani, la seconda lunedì. La maggior parte della truppa non santifica la domenica: ne scendono in campo 14 e in palio c'è un po' di tutto. Innanzitutto la salvezza, con sfide all'ultimo respiro come quella tra Foggia e Siracusa. Di grande interesse anche Trapani-Salernitana. La “bersagliera” ha più gli occhi puntati sul cambio societario che sui prossimi play off: Iervolino dovrebbe cedere la società a Rufini entro il 20 aprile. Staremo a vedere. Intanto la squadra di Cosmi al Provinciale dovrà fare a meno di Capomaggio e Berra infortunati e di Ashik squalificato. Non sono al meglio neanche Antonucci e Cabianca. Per Cosmi un amarcord da lacrimuccia nello stadio in cui ha sfiorato la serie A.

Si annuncia spettacolare la sfida tra Casertana e Audace Cerignola: i falchetti, con il Cosenza impegnato a Picerno, hanno nel mirino il terzo posto, che sarebbe un risultato sensazionale a questo punto della stagione.

Alle 20,30 al Viviani ci sarà Potenza-Sorrento, la sfida tra padroni di casa, ma “vietata” ai peninsulari per i tafferugli accaduto contro la Casertana. Povero Sorrento, senza un campo suo e ora anche senza quello che l'ha ospitato per tutto il campionato.

Tre partite nel “Monday night”

Scendono in campo le prime tre della classifica: il Benevento, ormai volato in serie B, ospita la Cavese, che deve solo mettere gli ultimi tasselli alla sua salvezza. Il Cosenza sarà impegnato a Picerno contro una squadra galvanizzata dal successo ottenuto al Massimino. Infine il Catania sarà di scena a Crotone e rischia tanto senza Casasola e Jimenez squalificati. Gli squali sentono l'odore del sangue (metaforicamente parlando...) e devono assolutamente riscattare la sconfitta di Giugliano. Per Viali un altro esame cruciale in vista dei play off.



Le sfide del girone C

Domenica 12 aprile

Ore 14,30

- Atalanta U23-Monopoli

- Casertana-Audace Cerignola

- Foggia-Siracusa

- Latina-Casarano

- Team Altamura-Giugliano

- Trapani-Salernitana

Ore 20,30

- Potenza-Sorrento

Lunedì 13 aprile

Ore 20,30

- Picerno-Cosenza

- Benevento-Cavese

- Crotone-Catania

Nella foto il "beneventano" del Picerno, Francesco Rillo, impegnato lunedì a Catania