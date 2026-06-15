Miasmi in contrada San Domenico a Benevento: Arpac rileva nuove criticità Ulteriore sopralluogo presso l'impianto di produzione di biometano

Proseguono gli accertamenti dell'Arpac sulle segnalazioni di molestie olfattive provenienti da diversi comuni del Sannio. Lo scorso 13 giugno, il personale tecnico dell'Area Territoriale del Dipartimento Arpac di Benevento ha effettuato un ulteriore sopralluogo presso l'impianto di produzione di biometano situato in contrada San Domenico, nel territorio comunale del capoluogo sannita.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle verifiche avviate a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini di Benevento, ma anche iodei comuni limitrofi di Pesco Sannita e Pietrelcina, che da tempo lamentano la presenza di persistenti cattivi odori nell'area.

Nella giornata odierna, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ha trasmesso la relazione tecnica relativa agli esiti del sopralluogo. Il documento evidenzia diverse criticità sia sotto il profilo strutturale che gestionale dell'impianto.

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti segnalati dai tecnici figurano la difformità dell'impianto rispetto al progetto originariamente approvato e la mancata ottemperanza ad alcune prescrizioni impartite dall'Arpac. Tali prescrizioni erano state adottate anche con l'obiettivo di contenere e mitigare le emissioni odorigene, oggetto delle lamentele avanzate dalla popolazione residente.

Le risultanze della relazione potrebbero ora aprire la strada a ulteriori approfondimenti da parte degli enti competenti, chiamati a valutare eventuali provvedimenti per garantire il rispetto delle normative ambientali e la tutela della qualità della vita dei cittadini interessati dal fenomeno.

La vicenda continua a essere seguita con attenzione dalle comunità locali, che attendono risposte concrete sulla risoluzione di un problema che, secondo le segnalazioni raccolte, si protrae ormai da tempo.