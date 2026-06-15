Benevento, primi passi per la permanenza di Ceresoli Nuova trattativa per il Benevento con l'Atalanta. Obiettivo: potenziare le fasce

Il Benevento è di nuovo al lavoro per definire le strategie di mercato. Proprio stamani è tornato nel Sannio il direttore Carli, dopo una brevissima pausa, per riprendere il filo del discorso con Emanuele Padella. Il duo ha intensificato i rapporti dopo le linee guida stilate dal patròn Vigorito. Ci sarà un nuovo confronto anche con Antonio Floro Flores (domani in città) per fare il punto della situazione. Diversi i sondaggi con club di C e di B.

L'obiettivo è muoversi su due fronti: entrate e uscite. La lista c'è già, dopo le indicazioni del tecnico sul modulo da adottare nel nuovo campionato cadetto. “Floro” non vuole cambiare nulla rispetto alla stagione che si è da poco conclusa. Difesa a quattro, centrocampo a due, tridente dietro la punta. Idee chiare che impongono nuovi arrivi.

Trattativa per Ceresoli

C'è già stata qualche conversazione con l'Atalanta per la permanenza di Ceresoli. Il ragazzo rientra nel progetto giallorosso ma non c'è volontà di esercitare il riscatto ad una cifra sicuramente elevata. La società di Bergamo ha manifestato apertura per una nuova trattativa. Il terzino potrebbe restare anche in virtù della sua voglia di continuare a vestire la maglia del Benevento. Potrebbe essere il primo passo ma non l'unico.

Bisognerà potenziare le fasce

Celia e Della Morte non rientrano nei piani. Diversa la situazione per Pierozzi e Romano, elementi su cui si vuole continuare a puntare partendo dal tour estivo. Il connubio resta lo stesso: giovani di qualità e calciatori più esperti. Per alzare l'asticella della squadra, volontà confermata dalle ultime parole di Antonio Floro Flores:

“Attrezzeremo una squadra forte per un anno impegnativo”.

Domani ci sarà l'ennesimo confronto. Tutto tace? Non proprio, il Benevento è al lavoro da tempo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle sorprese.