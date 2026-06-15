Juve Stabia, c'è il manager che può sostituire Lovisa Guerri ha messo gli occhi su Antonio Tramontano, che ha lavorato nella Fiorentina con Pradè

Per il neo patron della Juve Stabia, Guerri, sono giorni di lavoro serrato. Attenzione rivolta ad ogni situazione, dall'iscrizione, passaggio delicato della burocrazia calcistica, alla ricostituzione dello staff tecnico. C'è un nemico neanche tanto invisibile che va battuto, è il tempo. Dato per scontato che tutto andrà bene con l'iscrizione, Guerri deve risolvere la situazione tecnica, che non è meno importante. Lovisa, che ha un altro anno di contratto, sembra ormai con la mente e il corpo a Bolzano. Difficile fargli cambiare idea. Così Guerri ha pensato ad un altro manager giovane, un ragazzo di Striano che ha già lavorato con le vespe. Si tratta di Antonio Tramontano, 37 anni, laureato in scienze motorie, caposcouting della Fiorentina con Pradè, poi con un importante esperienza al West Ham. Nel 2017, giovanissimo, una grande esperienza in Cina con Fabio Cannavaro da match analyst nel Tianjin. Prima di ritornare in Italia nella Virtus Entella e finire poi nella Fiorentina di Vincenzo Montella. Insomma, al di là della giovane età, un profilo già esperto.