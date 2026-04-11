Oro e soldi negli slip, attende che complice passi a prenderlo con auto: beccato Truffa ai danni di un 98enne di Paduli , un 19enne arrestato dai carabinieri

Lo hanno beccato mentre, dalle parti del Comune, attendeva che il presunto complice passasse a riprenderlo in auto. Una scena ripresa dalle telecamere, un lasso temporale che ha impedito che entrambi se la svignassero con il bottino di una truffa da 50mila euro nascosto negli slip. E' accaduto a Paduli, dove i carabinieri hanno arrestato un 19enne cittadino egiziano domiciliato nel napoletano, ora ai domiciliari. Aveva finto di essere un nipote in difficoltà, aveva convinto un 98enne a consegnargli denaro e gioielli.

L'anziano era stato contattato telefonicamente da un giovane che, spacciandosi per il nipote, aveva raccontato una storia confusa legata a presunti e urgenti problemi economici. Con un raggiro ben orchestrato, il truffatore era riuscito a convincere l’anziano, insieme alla moglie, a preparare contanti e gioielli da consegnare a un presunto incaricato.

Poco dopo, alla porta dell’abitazione si era presentato un giovane che si era qualificato come un amico del nipote di nome Marco. L’uomo si era impossessato rapidamente del denaro e dei gioielli, poi aveva raggiunto il punto nel quale aspettare l'auto con il complice. Ma tutto è saltato per l'intervento dei militari.

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