Concorso infermieri S. Pio, Piazza: rischio esclusione per i laureandi di maggio Il Presidente dell'Associazione Sos Sanità: serve un correttivo

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 49 posti di Infermiere, bandito dall’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, si segnala una criticità legata ai requisiti di accesso e alle tempistiche previste dal bando.

A evidenziarlo è Angelo Piazza, Presidente dell'Associazione Sos Sanità, che richiama l’attenzione sulla posizione di un gruppo di studenti del corso di laurea in Infermieristica prossimi al conseguimento del titolo nella sessione di maggio 2026.

“Si tratta di giovani che hanno svolto l’intero percorso formativo e di tirocinio proprio all’interno dell’A.O. San Pio – dichiara Piazza – acquisendo competenze direttamente nei reparti e conoscendo già l’organizzazione assistenziale della struttura. Professionisti, di fatto, pronti a entrare nel sistema sanitario”.

Tuttavia, la scadenza per la presentazione delle domande, fissata in data antecedente alla sessione di laurea, determina il rischio concreto di una loro esclusione.

“Non possiamo permettere che professionisti già formati, proprio qui sul territorio e in quei reparti, restino esclusi per una mera questione di scadenze” aggiunge Piazza.

“Per questo motivo, ho scritto al Direttore Generale dell’A.O. San Pio, la Dott.ssa Morgante, avanzando una proposta operativa, quella di consentire la partecipazione con riserva ai candidati che conseguiranno il titolo entro la sessione di maggio oppure prevedere una proroga dei termini del bando.

In un contesto in cui tanti giovani sono costretti a lasciare il territorio per mancanza di opportunità, questa è una situazione diversa: parliamo di ragazzi che vorrebbero restare e lavorare proprio nella struttura in cui si sono formati. Per questo motivo - conclude Piazza - sono certo dell’attenzione e della sensibilità della DG Morgante e confido in un suo interessamento affinché si possa individuare una soluzione equilibrata e utile per tutti”.