L'ordine dei medici promuove screening onclogici gratuiti Giovedì 16 aprilel' XI appuntamento del progetto di educazione alla Salute

“Se ti curiamo oggi, ti aiutiamo oggi. Se ti educhiamo oggi, ti aiutiamo per tutta la tua vita”. Partendo da questo slogan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è nata l’idea dell’Ordine dei Medici di Benevento di elaborare un progetto di educazione alla Salute rivolto ai cittadini: “L’Ordine per la salute”.

Il 15 aprile 2016 si è tenuto il primo appuntamento di questo ambizioso progetto informativo ed educativo, che si è sviluppato negli anni con una serie di “Incontri Tematici” volti a richiamare l’attenzione dei Cittadini sull’importanza dell’adozione di stili di vita salutari per ridurre i fattori di rischio e prevenire le malattie.

Quest'anno il progetto spegne ben “dieci candeline” e allo stesso promuove l’undicesimo appuntamento che ha come tema “La promozione degli screening oncologici gratuiti offerti dalla ASL”. Per questo l’Ordine dei Medici invita tutta la cittadinanza di Benevento e del Sannio a partecipare all'incontro programmato per giovedì 16 aprile alle ore 17.00 presso la propria sede (Viale Mellusi, 168 Benevento).

Gli screening oncologici sono strumenti fondamentali di sanità pubblica, la cui efficacia dipende in larga parte dalla partecipazione dei cittadini, ancora oggi disomogenea. In questo contesto si colloca l’iniziativa che ha come obiettivo informare e motivare i cittadini ad aderire in modo consapevole agli screening oncologici gratuiti.

“In questi tempi di profonda crisi economica – afferma il Presidente dell’Ordine dei Medici Luca Milano - assume ancora più importanza la sinergia tra istituzioni e cittadinanza: aprire le porte della casa del medico alla cittadinanza significa avviare contemporaneamente anche un percorso che possa condurre al graduale recupero del rapporto “Paziente-Medico”, altro cardine, oltre alla prevenzione, per la tutela del bene Salute”.

Oggi più che mai sono necessarie azioni condivise tra “Istituzioni e Cittadini”, attivando progetti informativi ed educativi che coinvolgano le realtà locali.

La corretta comunicazione – prosegue il dott. Milano - rappresenta un elemento centrale della pratica sanitaria e della qualità della relazione di cura. Informare in modo chiaro, comprensibile e completo significa rispettare la dignità della persona assistita, valorizzarne l’autonomia e costruire un rapporto di fiducia solido tra medico e paziente. In ambito di screening significa spiegare con responsabilità benefici, limiti e rischi, perché al centro di ogni percorso di screening deve rimanere il paziente, con la sua libertà di scelta, il diritto a essere informato o, se lo desidera, a non esserlo. Investire sulla qualità della comunicazione e su una cultura dello screening responsabile significa investire sulla salute dei cittadini e sulla credibilità del Sistema Sanitario Pubblico. L’impegno di questo Consiglio vuole essere un invito forte all'azione di difesa del Servizio Sanitario Pubblico; un appello alla responsabilità rivolto a tutti; un richiamo al Codice Deontologico per noi medici, ai valori costituzionali per chi ci amministra, al senso civico per i cittadini”.

“Un grazie sincero al management e al personale della ASL BN – conclude Milano - per la fattiva collaborazione: la sinergia tra Enti rappresenta un altro elemento fondamentale per il bene salute di tutta la collettività".

Appuntamento, dunque a giovedì 16 Aprile alle ore 17.00, presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento al viale Mellusi, 168 per partecipare all'incontro aperto a tutti.