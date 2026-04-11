Selvaggio conquista l’India: con "Il silenzio che durò sessantotto monsoni" Per la scrittrice sannita, un nuovo successo internazionale

La scrittrice italiana Maria Pia Selvaggio è l’autrice invitata per il prestigioso progetto letterario-culturale Kavya – Poesia senza confini, che riunisce voci italiane d’eccellenza a Londra, Barcellona e Calcutta. Dopo i grandi riconoscimenti ottenuti in Brasile, Belgio, Spagna e America, la Selvaggio porta ora il suo talento nella culla millenaria della cultura indiana con il racconto: “Il silenzio che durò sessantotto monsoni”, un testo potente e visionario ambientato tra i ghat sacri di Varanasi. Il racconto si impone non solo per la profondità emotiva, ma soprattutto per la straordinaria potenza di ricerca storica, culturale e antropologica della scrittrice. Maria Pia Selvaggio non si limita a narrare: scava, documenta e restituisce con rigore accademico fenomeni complessi della società indiana, senza mai sacrificare la forza poetica della prosa.

Al centro della vicenda c’è Advika Devi, ottantatreenne che custodisce per sessantotto anni – esattamente sessantotto monsoni – un segreto familiare che attraversa tre generazioni. Attraverso il silenzio della protagonista, Maria Pia Selvaggio esplora con precisione chirurgica il fenomeno storico del sati, l’antica pratica dell’immolazione delle vedove sul rogo del marito. Abolita nel 1829 dalla Bengal Sati Regulation del governatore britannico Lord William Bentinck, che per la prima volta la definì «omicidio rituale», il sati affonda le radici ben prima dell’epoca Mughal e persiste come ombra culturale anche dopo l’indipendenza del 1947. La scrittrice ricostruisce con accuratezza storica come questa usanza, spesso celebrata come atto di devozione estrema, fosse in realtà alimentata da pressioni familiari, stigma sociale, disperazione economica e rigide norme di casta.

Nel racconto, il rogo del 1928 non è solo un evento tragico: diventa il simbolo di un’intera architettura di potere patriarcale che lega le donne al fuoco e al silenzio. Ma la ricerca della Selvaggio va oltre la storia per immergersi nell’antropologia e nel folklore indiano. Il testo è ricco di riferimenti precisi alla vita di villaggio nell’Uttar Pradesh post-indipendenza: il sistema delle caste che continua a respirare nonostante la Costituzione prometta uguaglianza, i matrimoni combinati come strumento di alleanza familiare, il ruolo della donna come «vaso fragile» da proteggere o sacrificare. Emerge con forza il personaggio della churel, il folletto femminile del folklore popolare – vedova vendicativa con piedi rovesciati, artigli e capelli strangolanti – che la scrittrice non usa come mero elemento esotico, ma come metafora antropologica di tutte le donne «bruciate vive» dal silenzio e dalla vergogna. Non mancano dettagli culturali e religiosi scrupolosamente documentati: i bagni purificatori e le cremazioni sui ghat di Dashashwamedh a Varanasi, il fiume Gange come testimone eterno di vita e morte, il charpoy della veranda, il sari color zafferano, l’henné nuziale, il kajal, il rudraksha al polso, i bhajan proibiti, il vaidya ayurvedico e la radice di giloy, pianta sacra della medicina tradizionale.

Ogni elemento è frutto di una ricerca profonda che trasforma il racconto in un vero e proprio abbraccio tra Occidente e Oriente, tra letteratura e scienze umane. Il monsone che imperversa diventa metafora di una collera trattenuta per decenni, mentre il Gange scorre indifferente, portando via fango e verità taciute. La Selvaggio riesce così a fondere il realismo crudo delle vite di villaggio con la forza simbolica della mitologia indiana, regalando al lettore un finale di rara intensità emotiva. La copertina dell’antologia è stata realizzata dall’artista indiano Debkumar Mitra con l’opera Giardino in fiore – 2025, simbolo perfetto dell’incontro tra culture che il progetto Kavya intende celebrare.

«Dopo il Brasile, il Belgio, la Spagna e l’America – dichiara l’autrice – essere invitata tra i migliori scrittori internazionali in un progetto che approda in India rappresenta per me un riconoscimento straordinario. “Il silenzio che durò sessantotto monsoni” è nato proprio da questo dialogo tra Oriente e Occidente: un racconto che spero possa far vibrare corde universali di coraggio, memoria e liberazione, restituendo con rispetto e rigore la complessità di tradizioni millenarie ancora vive». Un nuovo capitolo di prestigio per Maria Pia Selvaggio, che conferma il suo ruolo di voce italiana capace di attraversare confini geografici e culturali, portando la letteratura del nostro Paese, del Sannio, sui palcoscenici più importanti del mondo con una profondità di indagine che unisce arte narrativa e ricerca antropologica.