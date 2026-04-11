Il 16 aprile si presenta l'associazione civica Benevento domani Il gruppo è presieduto da Nicola Boccalone

Si presenta l'Associazione civica Benevento Domani: appuntamento giovedì 16 aprile alle 16, alle Officine Lombardi, di Via Alfredo Paolella. “È qualcosa di semplice, complesso e articolato insieme: un gruppo di persone che ha smesso di aspettare che qualcun altro facesse.

I giovani non sono indifferenti. Sono in attesa , in attesa di qualcuno che li prenda sul serio, di contenuti veri invece di slogan, di spazi in cui contare davvero. Non comparse. Protagonisti. Quando vengono coinvolti, partecipano. Quando trovano sostanza, rimangono.

È da questa consapevolezza, lucida e non retorica, che nasce Benevento Domani”.



E ancora spiegano “Disegnare il futuro richiede sapere da dove si viene. La storia non è un peso: è la mappa. Il presente non è un problema da ignorare: è il cantiere in cui si lavora ogni giorno. Esperienza e conoscenza non sono ostacoli per chi vuole rappresentare una comunità: ne sono la precondizione.

L'indifferenza non si combatte urlando. Si intercetta, si avvicina, si trasforma in attenzione. Girarsi dall'altra parte non è neutralità: è una scelta. E se non la facciamo noi, qualcun altro la farà al posto nostro.

Dalla protesta... alla proposta. Si può. Si deve. Si fa”.



Benevento Domani è un'associazione civica apartitica nata dall'incontro tra generazioni diverse. Da un lato, l'energia e l'impazienza di chi non accetta che Benevento sia percepita come una città in attesa. Dall'altro, l'esperienza di chi, come il presidente Nicola Boccalone, ha risposto a chi avverte di vivere in una città priva di orizzonti disegnati .

«Sono stato adottato da un gruppo di giovani e da coloro che conservano, soprattutto, il pensiero giovane» ha dichiarato Boccalone. «La loro voglia di capire, conoscere e partecipare mi ha convinto che sottrarsi sarebbe stato ingiustificabile.»

Gli associati fondatori : Antonello, Simone, Andrea, Francesco, Daniele, Fiorella, Francesca, Antonio, Giovanni, Fernando Nicola ... e altri che sceglieranno di esserci.