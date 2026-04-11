Under 16, il Benevento schianta l'Altamura e ritrova la vittoria I giallorossi di Leone si sono imposti con ben cinque reti sul sintetico dell'Avellola

Benevento-Team Altamura 5-0

Benevento: Porcelli (15'st Esposito F.); Cimmino (15'st Marciano), Aprovitola, Calabria (15'st Cuomo F.), Cuomo M., Vitelli (15'st Triestino), Ferretti (15'st Coppola), Porta (15'st Fontana), Schettino (19'st Biancolino), Sorbo (15'st Di Nardo), Esposito V. (15'st Silvestri). All.: Leone

Team Altamura: Amoroso; Boccaforno (1'st Pace), Milella (30'st Palasciano), D'Auria, Renna, Bruno (5'st Sette), Mitola (1'st Mastrodonato), Carrieri (30'st Giorgio), Bibalou (14'st Abbrescia), Profeta (1'st Bernardis), Cangiano (14'st Caldara). A disp.: De Gennaro. All.: Forziati

Arbitro: Colamatteo di Napoli. Assistenti: Capano e Biancardi di Napoli

Marcatori: 21'pt, 11'st, 16'st Schettino (B), 35'pt Sorbo (B), 3'st Esposito V. (B)

L'under 16 del Benevento ritrova la vittoria, grazie a una prestazione più che positiva messa in mostra contro l'Altamura. La squadra di Leone ha ottenuto un importante risultato, nell'ultima partita casalinga della stagione regolare. A salire sugli scudi è stato Schettino che ha messo a segno una tripletta. Di Sorbo ed Esposito le altre marcature sannite che hanno permesso di realizzare una "manita". Da segnalare anche un calcio di rigore parato da Esposito F., quando il risultato era già sul 5-0, che ha permesso alla formazione sannita di non incassare reti. Al momento, i giallorossi sono tornati al comando della classifica, ma bisogna attendere le sfide di domani delle varie Monopoli, Latina e Sorrento per avere un quadro definitivo in vista dell'ultima giornata, quando il Benevento si recherà a Pineto. L'obiettivo per la Strega è quello di chiudere la stagione regolare tra le prime due posizioni della classifica, in modo da staccare il pass diretto per le fasi finali.