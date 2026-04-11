L’artista sannita Paola Pagnozzi protagonista al Salone del Libro di Torino Con il romanzo "Un brivido nel cuore" e il progetto "Amenos"

Il talento poliedrico di Paola Pagnozzi sbarca a Torino. L’artista beneventana, già nota a livello internazionale per la sua produzione pittorica e la gestione della Art Project Away Studio Gallery, sarà tra i protagonisti della nuova edizione del Salone Internazionale del Libro, l’appuntamento editoriale più importante d’Italia. Il prossimo 16 maggio, presso lo stand della casa editrice Pluriversum Edizioni (Padiglione 2 – L145, Lingotto Fiere), Paola Pagnozzi presenterà al pubblico la sua duplice veste di scrittrice e curatrice, segnando una tappa fondamentale della sua evoluzione artistica.

Al centro dell’incontro torinese ci sarà la presentazione del suo romanzo d’esordio, Un brivido nel cuore (Pluriversum Edizioni). Un’opera intensa che, ricalcando la sensibilità introspettiva delle sue tele, esplora i labirinti dell'anima e la forza degli incontri che cambiano il destino. La scrittura della Pagnozzi si conferma come un’estensione della sua arte visiva: pulita, elegante e capace di toccare corde emotive profonde.

E ancora il Progetto Amenos: I volti del vento Oltre alla sua produzione personale, Paola Pagnozzi presenterà il suo importante lavoro di curatela editoriale.

Si tratta di un’antologia che raccoglie diverse voci autoriali, selezionate dalla Pagnozzi con rigore e imparzialità. Il progetto editoriale, anch’esso edito da Pluriversum, testimonia la capacità dell’artista di farsi promotrice di cultura, creando un dialogo armonico tra stili e sensibilità differenti, proprio come in una grande esposizione d'arte. L’appuntamento Paola Pagnozzi accoglierà lettori, critici e appassionati il giorno 16 maggio, per l’intera giornata, presso l’area fiera del Lingotto di Torino, Padiglione 2, Stand L145. "Essere al Salone del Libro rappresenta per me una sfida e un onore," dichiara l'artista. "Portare a Torino sia la mia scrittura che il frutto del lavoro di curatela per il Progetto Amenos è il segno di un percorso che unisce finalmente la linea del disegno alla parola scritta".