Benevento-Cavese, le presenze superano le settemila unità Ci sono ancora due giorni di tempo per ampliare il dato dei biglietti venduti

Il dato ufficiale dei biglietti venduti arriva alle 18,18 della sera: il numero supera le duemila unità, per la precisione i tagliandi venduti sono 2074 (di cui due da tifosi della Cavese non residenti nella provincia di Salerno). Nella giornata odierna dunque i tagliandi sottoscritti sono stati 335. In piccolissima flessione rispetto al venerdì in cui erano stati venduti 373 biglietti. Ovvio che i tagliandi venduti vanno sommati al numero di abbonati che, come sapete, sono 5.234. Il totale fa 7.308, che non è un dato stratosferico, ma neanche da buttar via. Ci sono ancora due giorni a disposizione per ampliare il dato e i ritardatari hanno la possibilità di rendere più ampia la presenza sugli spalti del Vigorito. D'altro canto si sa che in città nessuno ama andare di fretta, per cui non ci meraviglieremmo se ci fosse un'impennata proprio negli ultimi due giorni. Molti potrebbero aver scelto di venire a far festa all'ultima di campionato contro il Cerignola, ma di questi tempi perdersi una festa, anche se solo quella organizzata dalla Lega Pro, è un peccato. C'è tanto poco da gioire in questi tempi tormentati, che ogni occasione persa non può che suscitare rammarico.