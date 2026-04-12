Lauro: "Il Benevento 5 sarà ricevuto in Comune dopo la promozione in Serie A" Il consigliere con delega allo sport: "Si tratta di un successo straordinario"

“Una stagione sensazionale coronata da una splendida promozione: a nome del sindaco Mastella e di tutta l'Amministrazione comunale esprimo i miei complimenti alla squadra di futsal della nostra Città”, così in una nota il consigliere con delega allo Sport Enzo Lauro per salutare la matematica promozione del Calcio a 5 nella massima serie nazionale, maturata oggi dopo la vittoria in trasferta per 5 a 4 sul campo della Lazio. “Dopo la vittoria della Coppa Italia serie A2 Elite – prosegue Lauro – ottenuta da Ancona solo qualche settimana fa, oggi un nuovo straordinario successo per la compagine societaria guidata dal presidente Di Fede e dalla famiglia Collarile. Per la seconda volta nella storia del calcio a 5 Benevento potrà vantare una propria formazione nella serie A, un traguardo che garantirà una vetrina prestigiosa per l’intero sport sannita”. “Ringrazio a nome dell’intera comunità sportiva del Sannio, gli atleti e tutti i componenti del sodalizio che si sono resi protagonisti di questa storica pagina sportiva. Anticipo che saranno ricevuti in Comune dal Sindaco e dalle massime autorità cittadine per ricevere il meritato tributo guadagnato sul campo”. “Ricordo con simpatia ed affetto – ha concluso Lauro – la maglietta celebrativa utilizzata in occasione della finalissima di Coppa Italia con sovraimpresso lo skyline dei monumenti cittadini, divisa oggi in esposizione a New York presso le rinomate attività commerciali del sannita Carmelo Pisillo”.