Si schianta con la moto contro due auto, muore un 37enne di Amorosi Dramma a Solopaca

Avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi contro due auto. E' così che ha perso la vita Giovanni D. G., 37 anni, un elettricista di Amorosi.

Il dramma si è consumato intorno alla mezzanotte in via Roma, a Solopaca: secondo una prima ricostruzione, sembra che Giovanni stesse facendo un giro per provare la moto di un amico. All'improvviso, e per cause in corso di accertamento, non avrebbe più controllato il mezzo, che è finito contro due macchine che i proprietari avevano lasciato in sosta.

L'impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo al 37enne. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Solopaca, che hanno proceduto ai rilievi.

La salma è stata trasferita all'obitorio su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio, in attesa dell'esame esterno del medico legale Francesca Iannaccone.