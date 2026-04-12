Si schianta con la moto contro due auto, muore un 37enne di Amorosi

Dramma a Solopaca

si schianta con la moto contro due auto muore un 37enne di amorosi
Solopaca.  

Avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi contro due auto. E' così che ha perso la vita Giovanni D. G., 37 anni, un elettricista di Amorosi.

Il dramma si è consumato intorno alla mezzanotte in via Roma, a Solopaca: secondo una prima ricostruzione, sembra che Giovanni stesse facendo un giro per provare la moto di un amico. All'improvviso, e per cause in corso di accertamento, non avrebbe più controllato il mezzo, che è finito contro due macchine che i proprietari avevano lasciato in sosta.

L'impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo al 37enne. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Solopaca, che hanno proceduto ai rilievi.

La salma è stata trasferita all'obitorio su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio, in attesa dell'esame esterno del medico legale Francesca Iannaccone.

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