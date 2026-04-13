"Pace, democrazia, lavoro": confronto su giustizia sociale e uguaglianza Parente (Acli): “Giovedì solidarietà al Papa. Con sindaci e Chiesa riflessione seria e responsabile”

“Pace, democrazia, lavoro. Azioni dal basso che generano cambiamenti di giustizia sociale e di uguaglianza”. È il titolo dell’incontro in programma giovedì 16 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori di Benevento, nella sala del Consiglio provinciale.



L’iniziativa, promossa dalle Acli Provinciali di Benevento in collaborazione con Cesvolab - Csv Irpinia Sannio Ets, Laboratorio per la felicità pubblica e Università Giustino Fortunato, si propone come un momento di approfondimento sui temi della pace, della democrazia e del lavoro, con uno sguardo attento al ruolo delle comunità locali e delle iniziative dal basso nella costruzione di percorsi concreti di giustizia sociale. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Pierangelo Milesi, vicepresidente nazionale Acli con delega Rete territoriale e Pace.



Il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente, coglie l’occasione per invitare le istituzioni, i sindaci della provincia e la Curia diocesana a manifestare solidarietà a Papa Leone XIV promuovendo “una riflessione di comunità che crede nel dialogo, nella dignità delle persone, nella forza mite della pace. Le recenti e gravissime affermazioni del presidente statunitense Donald Trump sul nostro Pontefice impongono una riflessione seria e responsabile”.

