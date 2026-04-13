Attacco di Trump al Papa, Mastella: "Goffo e scriteriato" "Spero che cattolici Usa mandino all'aria il suo disegno"

- "Il presidente americano Trump non finisce di stupire, in negativo. Nella sua sciocca onnipotenza ora prende di mira Papa Leone XIV. Pensa che da cittadino americano debba obbedire al presidente degli Stati Uniti.

Ma l’ attacco goffo e scriteriato è una dichiarazione di impotenza. Se il Papa fosse irrilevante non meriterebbe una parola.Invece viene chiamato in causa, nominato, combattuto: segno che la sua parola incide.

E' la forza morale della Chiesa. La sua liberta disarmante e disarmante inquieta e conta. Spero che alle elezioni di novembre i cattolici americani mandino gambe all’aria il disegno vanitoso di uno dei presidenti peggiori della storia americana . Già il popolo ungherese gli ha dato ieri una lezione, spero che anche in Italia sarà cosi, quando sarà", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella