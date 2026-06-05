Trasporto Pubblico Locale, il TAR conferma la correttezza Comune di Benevento Responsabilità e puntualità per accompagnare la fase di transizione verso il nuovo gestore

L'ordinanza del Tar Campania che respinge la richiesta di sospensiva avanzata dalla società Trotta rappresenta un ulteriore e significativo tassello a conferma della correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Benevento per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

Il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto - spiegano dal Comune - la legittimità delle ordinanze adottate dal Sindaco Clemente Mastella per assicurare ai cittadini un servizio essenziale, scongiurando il rischio di interruzioni e tutelando un interesse pubblico primario. Una decisione che conferma quanto questa Amministrazione ha sempre sostenuto: ogni atto è stato assunto nel pieno rispetto delle norme.

"L'Amministrazione Mastella continua a lavorare con serietà, responsabilità e puntualità per accompagnare la fase di transizione verso il nuovo gestore e garantire ai cittadini un servizio efficiente e senza disagi. I fatti e le decisioni degli organi competenti stanno dimostrando la fondatezza delle scelte compiute.

Di fronte a questo quadro, appare ancora più evidente come alcune ricostruzioni diffuse negli ultimi mesi fossero prive di fondamento. C'è chi ha preferito alimentare polemiche e diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà, tentando di generare confusione tra i cittadini. Noi continuiamo a rispondere con il lavoro, con gli atti amministrativi e con risultati che oggi trovano ulteriore conferma nelle sedi istituzionali competenti.

La continuità del trasporto pubblico locale è stata e resta una priorità assoluta. Continueremo ad agire con determinazione e senso delle istituzioni, nell'interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini", si legge nella nota dell'Amministrazione Mastella.

