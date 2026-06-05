Trasporto Pubblico Locale, il TAR conferma la correttezza Comune di Benevento

Responsabilità e puntualità per accompagnare la fase di transizione verso il nuovo gestore

trasporto pubblico locale il tar conferma la correttezza comune di benevento
Benevento.  

L'ordinanza del Tar Campania che respinge la richiesta di sospensiva avanzata dalla società Trotta rappresenta un ulteriore e significativo tassello a conferma della correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Benevento per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico cittadino.
Il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto - spiegano dal Comune - la legittimità delle ordinanze adottate dal Sindaco Clemente Mastella per assicurare ai cittadini un servizio essenziale, scongiurando il rischio di interruzioni e tutelando un interesse pubblico primario. Una decisione che conferma quanto questa Amministrazione ha sempre sostenuto: ogni atto è stato assunto nel pieno rispetto delle norme.
"L'Amministrazione Mastella continua a lavorare con serietà, responsabilità e puntualità per accompagnare la fase di transizione verso il nuovo gestore e garantire ai cittadini un servizio efficiente e senza disagi. I fatti e le decisioni degli organi competenti stanno dimostrando la fondatezza delle scelte compiute.
Di fronte a questo quadro, appare ancora più evidente come alcune ricostruzioni diffuse negli ultimi mesi fossero prive di fondamento. C'è chi ha preferito alimentare polemiche e diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà, tentando di generare confusione tra i cittadini. Noi continuiamo a rispondere con il lavoro, con gli atti amministrativi e con risultati che oggi trovano ulteriore conferma nelle sedi istituzionali competenti.
La continuità del trasporto pubblico locale è stata e resta una priorità assoluta. Continueremo ad agire con determinazione e senso delle istituzioni, nell'interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini", si legge nella nota dell'Amministrazione Mastella.
 

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