Devianza minorile, confronto tra scuola ed esperti a Vitulano Organizzato da Cammino, Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Si è tenuto a Vitulano presso il Salone Paolo De Filippo un interessante incontro sulla devianza minorile con gli alunni dell'Istituto comprensivo Padre Isaia Columbro di Vitulano - Foglianise .

All'incontro organizzato dalla sede di Benevento da "Cammino" (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie), in collaborazione con il Comune di Vitulano e l'Ordine degli avvocati di Benevento, sono intervenuti Luca Trapanese (vicepresidente del Consiglio regionale), Carmen Crovella e Adriana Ferrigno, psicoterapeute Asl NA 1 centro ed applicate presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, il professore Gregorio Prisco esperto nei processi educativi e formativi, l'avvocato Giovanna Mazzone segretario CAMMINO Benevento e l'avvocato Gianpiero De Cicco vicepresidente nazionale area Sud CAMMINO nonché il corpo docente dell'IC Columbro.