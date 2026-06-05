E Vigorito omaggia Don Nicola Ciniglio: "A lui l'abbonamento numero 1" L'omaggio del massimo dirigente giallorosso al tifoso più anziano della Strega

Ad Apice, nel corso della Festa Tricolore che ha celebrato lo sport sannita, era presente anche Nicola Ciniglio. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un tifoso storico del Benevento Calcio, famoso sui social per la passione che nutre per i colori giallorossi alla veneranda età di cento anni. Ciniglio ha raccontato di come nel 1944 sia arrivato nella città sannita da Napoli e di come si sia innamorato della Strega. Ha fatto i complimenti a Vigorito per il suo operato e, in particolare, ha riservato parole d'elogio nei confronti di Floro Flores. Il presidente Vigorito, allora, non ci ha pensato due volte nell'omaggiare il tifoso più anziano del Benevento: "A Nicola andrà l'abbonamento numero 1 della prossima stagione. Lo merita per la passione e il sostegno". Poi il massimo dirigente giallorosso ha deciso di effettuare un dono anche al Comune di Apice: "Vi daremo uno stock di abbonamenti gratuiti, come ringraziamento all'accoglienza che ci avete riservato". I gradoni del Vigorito, quindi, hanno già dei posti riservati per il prossimo campionato di Serie B.