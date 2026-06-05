Ad Apice si celebra lo sport sannita. Vigorito: "Volano per il territorio" L'omaggio nell'ambito della Prima Festa Tricolore promossa da Fratelli d'Italia

Nel corso della Prima Festa Tricolore, svoltasi ad Apice e promossa da Fratelli d'Italia, si è celebrato lo sport sannita che quest'anno ha regalato non poche soddisfazioni. Il Benevento ha ottenuto la promozione in Serie B, mentre il Benevento 5 ha conquistato il ritorno in massima serie. L'Apice ha sfiorato la Serie D, mentre la Miwa si conferma una realtà in crescita nel mondo del Basket. Gli esponenti di queste società hanno fatto capolino sul palco allestito nella villa comunale di Apice, dove si è parlato di sport e di sviluppo delle aree interne. Il presidente Vigorito, in particolare, ha ribadito come il Benevento debba rappresentare ancora una volta il "Frecciarossa del Sannio", con l'obiettivo di cogliere al volo le opportunità che offre la Serie B per il territorio, cercando di sfruttarle decisamente meglio rispetto al passato. E poi la promessa di onorare i colori giallorossi con l'ambizione di sempre, con il presupposto di stare alla guida del Benevento "per almeno altri 20 anni...". Al fianco di Vigorito era presente Simone Puleo, in rappresentanza del settore giovanile. Sul palco anche Pellegrino di Fede del Benevento 5, con il sodalizio giallorosso che nel prossimo campionato di Serie A proverà a fare tesoro degli errori commessi nel recente passato. Importante la presenza di Felice Pepe, presidente dell'Apice, che ha parlato del sogno sfumato della Serie D, mentre Walter Zullo ha rimarcato l'impegno nel Basket con la sua Miwa, dopo il passato vissuto da calciatore. Un pomeriggio importante, in cui si sono messi in risalto gli ottimi risultati ottenuti dallo sport sannita, vero e proprio fiore all'occhiello del territorio in questo 2026.