Ferrovia Valle Caudina, il sindaco di Montesarchio incalza: tavolo permanente Per monitorare in tempo reale l’avanzamento dei lavori e il rispetto dei cronoprogrammi

Il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, torna a sollecitare con forza l’istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla linea ferroviaria Cancello – Benevento, stigmatizzando il silenzio che finora ha accolto le istanze del territorio.

"Prendo atto con profonda amarezza – dichiara il Sindaco Sandomenico – che la mia richiesta di istituire un coordinamento costante tra EAV e i Sindaci della tratta è rimasta, ad oggi, completamente inascoltata. Sebbene si possa ipotizzare che tale stallo sia dovuto a una fase di riorganizzazione interna all’Ente, questo non giustifica l'assenza di interlocuzione su un tema così vitale".

Il primo cittadino ribadisce che la proposta non muove da logiche di posizionamento politico, ma da una stretta esigenza tecnica e operativa:

"Il tavolo che chiediamo non serve per fare passerella, ma per monitorare in tempo reale l’avanzamento dei lavori e il rispetto dei cronoprogrammi. Dopo anni di disagi e promesse disattese, la comunità caudina ha il diritto di verificare, passo dopo passo, che la scadenza di gennaio 2027 non subisca ulteriori e intollerabili slittamenti. Serve un monitoraggio tecnico costante per gestire le criticità e i raccordi con RFI, non comunicazioni saltuarie o emergenziali".

Il Comune di Montesarchio sottolinea come il tempo già perso sia stato fin troppo e che la trasparenza verso i cittadini debba essere un dovere strutturale per l'Ente gestore.

"La nostra richiesta resta – conclude Sandomenico –. Confido che prevalga il senso di responsabilità verso un’intera vallata. Restiamo in attesa di una convocazione formale per dare finalmente vita a questo strumento di controllo e garanzia, indispensabile per ridare dignità alla mobilità dei nostri territori".

