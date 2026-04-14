"Guadagnare Salute": la LILT Benevento incontra gli studenti per la prevenzione Sabato il progetto per promuovere prevenzione e corretti stili di vita

Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 11.00, presso l’Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Guadagnare Salute”, promosso dalla LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Benevento.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Protocollo d’Intesa tra LILT e Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è finalizzata a diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, una solida cultura della prevenzione oncologica e dell’educazione alla salute. Il progetto (che, nel Sannio, si avvale anche della collaborazione della Coldiretti e del Rotary Club Valle Telesina) punta a rendere gli studenti protagonisti attivi di percorsi di consapevolezza sui principali fattori di rischio, favorendo l’adozione di stili di vita sani e responsabili. In particolare, l’Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento è la scuola capofila del progetto “Guadagnare Salute” che si svolgerà anche in altri Istituti scolastici del territorio (nella Valle Telesina, nel Fortore ecc…).



L’iniziativa mira a promuovere attività educative e formative che integrano conoscenze scientifiche aggiornate con esperienze pratiche, valorizzando il ruolo della scuola come luogo privilegiato di crescita personale e sociale. Grande attenzione è dedicata ai temi della corretta alimentazione, della prevenzione dei comportamenti a rischio -come fumo e consumo di alcol- e dell’importanza di uno stile di vita equilibrato, anche in relazione all’indirizzo formativo dell’Istituto Alberghiero. Il progetto si propone inoltre di rafforzare il dialogo tra istituzioni scolastiche, professionisti sanitari e territorio, creando una rete virtuosa capace di sostenere la salute pubblica attraverso l’educazione e la prevenzione.



Alla conferenza stampa interverranno: Antonio Febbraro, oncologo e presidente LILT Benevento; Paola Guarino, Dirigente Scolastica dell’IPSAR “Le Streghe”; il Oto Cusano, coordinatore regionale LILT Campania; Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Benevento; Remo De Ieso, direttore Coldiretti Benevento e Silvia Cavalluzzo, docente dell’IPSAR “Le Streghe” e LILT Ambassador del progetto “Guadagnare Salute”. Nel corso dell’evento sono previsti, oltre ai saluti istituzionali e alla presentazione del progetto, interventi di esperti LILT sulla prevenzione oncologica e un focus dedicato all’alimentazione sana, con uno spazio di confronto e dialogo con gli studenti (con inizio alle ore 9.00). L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di formazione e crescita civile, in linea con i principi di cittadinanza attiva e tutela della salute, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione fin dalla giovane età.