Scabec, Errico (FI): "In arrivo i pagamenti ai Comuni sanniti" Il consigliere regionale: "serve accelerare”

A seguito della nota inviata dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico in merito ai ritardi nell’erogazione dei fondi del progetto BSB “Borghi Salute e Benessere”, è giunta una risposta da parte di Scabec S.p.A., che apre a una prossima liquidazione delle somme dovute ai Comuni. Nella comunicazione ufficiale, la società chiarisce che il progetto ha coinvolto complessivamente 334 Comuni campani, aggregati in 37 reti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interne. L’intervento è stato sostenuto attraverso due distinte linee di finanziamento, il Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT) e il PR FESR Campania. Scabec evidenzia inoltre che tutti i Comuni capofila hanno completato le attività progettuali e che è attualmente in corso la fase di istruttoria e verifica amministrativo-contabile della documentazione trasmessa. Un iter che ha richiesto approfondimenti, incontri con i beneficiari e chiarimenti tecnici, anche in considerazione della complessità legata alla gestione di fonti di finanziamento differenti. Nel riscontro si assicura, tuttavia, l’impegno a concludere le procedure nel più breve tempo possibile e a fornire aggiornamenti costanti agli enti interessati. Soprattutto, viene indicata una tempistica per i pagamenti: le somme residue dovrebbero essere erogate entro le prossime settimane, a partire dai Comuni che hanno già completato correttamente la rendicontazione delle spese. “Prendo atto della risposta ricevuta commenta Errico - ma continuerò a vigilare affinché gli impegni vengano rispettati in tempi rapidi. I Comuni sanniti hanno fatto la loro parte e attendono risposte concrete”. Il consigliere ribadisce quindi la necessità di “garantire certezza nei tempi di pagamento e pieno rispetto delle convenzioni sottoscritte”, sottolineando come la vicenda abbia generato difficoltà operative per gli enti coinvolti.